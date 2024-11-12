"أم القرى للتنمية والإعمار وألفا المالية" تعلنان عن استثمار جديد لتطوير برج سكني فاخر في وجهة "مسار" بمكة المكرمة

وذكر الأستاذ أحمد السعود، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة: "نسعد بمشاركتنا كمطور عقاري في هذا المشروع المرتبط بصندوق شركة ألفا المالية. ويُعدّ هذا المشروع امتداداً لشراكتنا المثمرة مع شركة ألفا المالية وجزءًا من مشاريع الشركة في مواكبة الطلب على العقارات النوعية في مدينة مكة المكرمة. ولا شك أن وجهة مسار تمثل إحدى أهم وأضخم المشاريع العقارية القائمة في المملكة. ويسعدنا من خلال هذه الشراكة أن نساهم في عدد من البرامج الواعدة لا سيما تلك المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة".