"أم القرى للتنمية والإعمار وألفا المالية" تعلنان عن استثمار جديد لتطوير برج سكني فاخر في وجهة "مسار" بمكة المكرمة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغل لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة ألفا المالية باستثمارات تتجاوز 800 مليون ريال لتطوير برج سكني فاخر ثانٍ في الوجهة يضيف 180 وحدة سكنية عالية الجودة إلى إجمالي عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء في الوجهة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض في نسخته الثانية بوصفها شريك الوجهة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لاستثمار مسبق من قبل ألفا المالية في الوجهة، والذي تضمن تطوير برج سكني باستثمارات تجاوزت 600 مليون ريال، ليصل بذلك إجمالي استثمارات "ألفا المالية" في وجهة "مسار" إلى 1.4 مليار ريال.
وصرح معاذ النعيم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا المالية، قائلاً: "إن توسيع استثماراتنا في وجهة مسار يأتي استجابةً للطلب الملحوظ على الوحدات السكنية الفاخرة في مكة المكرمة، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تلبية هذا الطلب عبر تطوير وحدات سكنية تتسم بالجودة العالية والموقع الاستراتيجي مخدومة ببنية تحتية متكاملة".
من جانبه، صرح الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار قائلًا: "يعكس التوسع الاستثماري لشركة ألفا المالية في وجهة مسار ثقتهم المتزايدة في قدرة وجهتنا على تقديم فرص استثمارية نوعية. هذا التعاون الجديد يتوج سعينا في تطوير منتجات عقارية متنوعة تلبي طموحات المستثمرين، وتعزز من قدرة الوجهة على استقطاب رؤوس الأموال، كونها منصة استثمارية متكاملة تساهم في تحسين جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وزوارها".
وذكر الأستاذ أحمد السعود، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة: "نسعد بمشاركتنا كمطور عقاري في هذا المشروع المرتبط بصندوق شركة ألفا المالية. ويُعدّ هذا المشروع امتداداً لشراكتنا المثمرة مع شركة ألفا المالية وجزءًا من مشاريع الشركة في مواكبة الطلب على العقارات النوعية في مدينة مكة المكرمة. ولا شك أن وجهة مسار تمثل إحدى أهم وأضخم المشاريع العقارية القائمة في المملكة. ويسعدنا من خلال هذه الشراكة أن نساهم في عدد من البرامج الواعدة لا سيما تلك المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة".
الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعدُّ وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنَّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".