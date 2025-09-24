الدكتور الفياض: التحوّل الصحي بالمملكة نموذج ملهم للعالم لصياغة إستراتيجيات أكثر استدامة

أكّد المستشار بالديوان الملكي والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض أن التحديات الصحية العالمية مثل تصاعد الأمراض المزمنة، والضغوط الناتجة عن التغير المناخي، واستمرار الأزمات الصحية العابرة للحدود تكشف عن الحاجة الملحة إلى الاستثمار في أنظمة صحية مرنة ومبتكرة، لافتًا النظر إلى أن ما أنجزته المملكة في هذا المجال يُمثل نموذجًا يمكن أن يُلهم المجتمع الصحي الدولي في صياغة إستراتيجيات أكثر استدامة وعدالة.
جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في قمة "C3 دافوس الرعاية الصحية" المنعقدة في العاصمة اليابانية طوكيو، التي تعد من أبرز المنصات العالمية في مجال الرعاية الصحية والابتكار الطبي، واستعرض تجربة المملكة في إعادة صياغة مفهوم الرعاية الصحية بصفته استثمارًا إستراتيجيًا في الأمن والازدهار.
وأفاد أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي يشكلان إطارًا متكاملًا يعيد رسم ملامح النظام الصحي الوطني، عبر تحويل الرعاية الصحية من عبء مالي إلى محرك للتنمية الاقتصادية والابتكار العلمي، موضحًا أن "التخصصي" يقف في قلب هذا التحول من خلال الجمع بين الرعاية السريرية المتقدمة والبحث العلمي التطبيقي، بما يعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية.
وأشار إلى أن "التخصصي" قد حقق إنجازات طبية وعلمية غير مسبوقة رسخت مكانته مؤسسة رائدة، من بينها إجراء أول زراعة قلب كاملة بالروبوت على مستوى العالم، وتقديم العلاج بالخلايا التائية لمرضى الأورام، إلى جانب ريادته في أبحاث الجينوم الدقيق التي تمثل خطوة جوهرية نحو الطب الشخصي.
وأبان أن أجندة "التخصصي" المستقبلية تتضمن التوسع في مجالات العلاج الجيني والخلوي، والطب التجديدي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والنماذج غير المركزية للرعاية الصحية، بما يعكس طموح المملكة في استشراف مستقبل الطب عالميًا.
وختم كلمته بالتأكيد على أن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لمستقبل الصحة، داعيًا الشركاء الدوليين، ولا سيما اليابان، إلى تعزيز الشراكات البحثية والاستثمارية مع المملكة و"التخصصي"، بما يسهم في تطوير مستقبل الرعاية الصحية المتكاملة، ويخدم صحة ورفاهية الإنسان على مستوى العالم.
يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس (Brand Finance) لعام 2025، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).