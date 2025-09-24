الدكتور الفياض: التحوّل الصحي بالمملكة نموذج ملهم للعالم لصياغة إستراتيجيات أكثر استدامة

أكّد المستشار بالديوان الملكي والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض أن التحديات الصحية العالمية مثل تصاعد الأمراض المزمنة، والضغوط الناتجة عن التغير المناخي، واستمرار الأزمات الصحية العابرة للحدود تكشف عن الحاجة الملحة إلى الاستثمار في أنظمة صحية مرنة ومبتكرة، لافتًا النظر إلى أن ما أنجزته المملكة في هذا المجال يُمثل نموذجًا يمكن أن يُلهم المجتمع الصحي الدولي في صياغة إستراتيجيات أكثر استدامة وعدالة.