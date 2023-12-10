"شؤون الحرمين": أداء ركعتي الطواف بأي مكان في المسجد.. واتباع الإرشادات يسهل حركة المعتمرين

وقالت الهيئة: ضيف الرحمن ساهم معانا في انسيابية الحركة والتيسير على المعتمرين، لافتة إلى أن أداء ركعتي الطواف جائز في أي منطقة في المسجد الحرام، وتم تجهيز مصليات لأداء سنة ركعتي الطواف في الدور الأول أثناء الزحام.