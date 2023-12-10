"شؤون الحرمين": أداء ركعتي الطواف بأي مكان في المسجد.. واتباع الإرشادات يسهل حركة المعتمرين

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، زوار بيت الحرام من الطائفين والمعتمرين إلى التيسير على المعتمرين من خلال اتباع الإرشادات والتعليمات بتأدية ركعتي الطواف في أي موقع بالمسجد الحرام.
وقالت الهيئة: ضيف الرحمن ساهم معانا في انسيابية الحركة والتيسير على المعتمرين، لافتة إلى أن أداء ركعتي الطواف جائز في أي منطقة في المسجد الحرام، وتم تجهيز مصليات لأداء سنة ركعتي الطواف في الدور الأول أثناء الزحام.
ودعت المعتمرين إلى التوجه إلى المواقع المخصصة لأداء ركعتي الطواف للتيسير على المعتمرين وتسهيل تحركهم داخل صحن الطواف.