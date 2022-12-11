وزير العدل يدشن المحكمة التجارية النموذجية.. بهوية معيارية حديثة

وهيّأت الوزارة مناطق استقبال وانتظار للمستفيدين، وتخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة، وقاعات الحكم وفق الهوية المعيارية، وكذلك قاعات خاصة لتدريب العاملين بالمحكمة، بالإضافة إلى توفير مناطق استراحة مناسبة، إلى جانب توفير خدمات ضيافة للمستفيدين.