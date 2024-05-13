برعاية "سبق".. سمو نائب أمير الرياض يرعى احتفال معهد الإدارة العامة بالخريج والوظيفة الـ28

وبعد السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم. بعد ذلك جرت مراسم مسيرة الخريجين، ثم شاهد سموه عرضًا مرئيًّا بعنوان (الخريج والوظيفة)، ثم ألقى المدير العام للمعهد، الدكتور بندر بن أسعد السجان، كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ لاهتمامها وحرصها على دعم العملية التعليمية والتعلم في الوطن، والدفع بعجلة النمو العلمي والأكاديمي، مثمنًا رعاية وحضور سمو نائب أمير منطقة الرياض حفل معهد الإدارة العامة.