برعاية "سبق".. سمو نائب أمير الرياض يرعى احتفال معهد الإدارة العامة بالخريج والوظيفة الـ28

رعى سمو نائب أمير الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين حفل الخريج والوظيفة الـ28، الذي نظمه معهد الإدارة العامة خلال الفترة من 13-15 مايو 2024م، برعاية صحيفة "سبق" الإلكترونية إعلاميًّا.
وتجمع هذه المناسبة، التي تستمر ثلاثة أيام، فعاليات متعددة، أبرزها الاحتفال السنوي بخريجي وخريجات برامج المعهد الإعدادية، وإقامة معرض للتوظيف، وكذلك إقامة لقاءات وورش عمل مع شخصيات ناجحة؛ لعرض تجاربها ونقل خبراتها للخريجين المقبلين على الدخول في الحياة العملية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والمدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المعهد.
وبعد السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم. بعد ذلك جرت مراسم مسيرة الخريجين، ثم شاهد سموه عرضًا مرئيًّا بعنوان (الخريج والوظيفة)، ثم ألقى المدير العام للمعهد، الدكتور بندر بن أسعد السجان، كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ لاهتمامها وحرصها على دعم العملية التعليمية والتعلم في الوطن، والدفع بعجلة النمو العلمي والأكاديمي، مثمنًا رعاية وحضور سمو نائب أمير منطقة الرياض حفل معهد الإدارة العامة.
وقال الدكتور السجان: اليوم تؤتي الجهود في معهد الإدارة العامة ثمارها بتخرج 1418 خريجًا وخريجة من فروع المعهد كافة، في أربع مناطق بالسعودية.
بعد ذلك أُلقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو نائب أمير منطقة الرياض حفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة الوطن والقيادة. ثم توالت فقرات الحفل المتنوعة.
عقب ذلك دشن سموه معرض التوظيف، ثم تشرف الخريجون المتفوقون ورعاة الحفل بتسلم تكريمهم من يدي سمو نائب أمير الرياض، والتُقطت الصور الجماعية.
الجدير بالذكر أن الاحتفال الذي رعى سمو نائب أمير منطقة الرياض فعالياته يستمر ثلاثة أيام، ويتضمن الاحتفال السنوي بخريجي وخريجات برامج المعهد الإعدادية، وإقامة معرض للتوظيف، وكذلك إقامة لقاءات وورش عمل مع عرض تجارب الخريجين السابقين، ونقل خبراتهم لزملائهم حديثي التخرج.