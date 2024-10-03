"المالكي" بـ"كتاب الرياض": إذا لم يجمع البودكاست بين الأفكار الجادة والترفيه فسيُنفر الجمهور

وبيّن "المالكي" أن القواعد التي تصنع بودكاست ناجحًا، تتضمن، أن يكون موضوع الحوار مثيرًا للاهتمام، وأن يُجرى الحوار مع الضيف في إطار ودي وعفوي دون ضغوط، وأن يملك المحاور وعيًا بسلوك الجمهور، الذي يسمع البودكاست في السيارة أو النادي أو في البيت، وبناء على ذلك فالبودكاست يجب أن يجمع بين الأفكار الجادة والترفيه.