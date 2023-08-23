مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ طفلاً عمره 15 دقيقة من عيب خِلقي نادر

وقالت الدكتورة فاطمة المبيوق استشارية جراحة أطفال، رئيسة الفريق الجراحي المعالج: إن حالة الطفل شُخصت أثناء الحمل، وقد كان فريق جراحة الأطفال وفريق عناية الخدج في الانتظار بغرفة الولادة، حيث تم إسعاف الطفل مباشرةً بعد ولادته وفحص العيب الخلقي، ومن ثم نُقِل إلى غرفة العمليات، وأخضع لعملية استمرت نحو 90 دقيقة، تم فيها إرجاع الأعضاء الخارجية إلى البطن، بعد غسيل الأمعاء وشفط سوائل المعدة، كما جرى ترميم فتحة البطن الكبيرة بالنسبة لحجم الطفل، والتي بلغت 5×5 سم، باستخدام تقنية فصل عضلات البطن الدقيقة بنجاح، بالرغم من صعوبة استخدام هذه التقنية في العمليات الخاصة بالمواليد، علماً بأن وزن المريض لم يتجاوز 2 كيلوجرام.