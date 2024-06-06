توجيهات باختصار خطبة وصلاة الجمعة في موسم الحج لشدة حرارة الجو

ويأتي ذلك مراعاةً لما يشهده الحرمان الشريفان من توافد الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن، وتقديرًا لظروف المصلين في صحن المطاف والسطح والساحات، ووقاية لهم وحفاظًا على سلامتهم مع ما تشهده مكة والمدينة من اشتداد في الحرارة، وهو أمر يقتضي التيسير والتخفيف ودفع المشقة عن المصلين وحجاج بيت الله الحرام الذين يشهدون الجمعة بالحرمين الشريفين، وابتناءً على أمر النبي ﷺ: (واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرًا) [أخرجه مسلم]، ولما جاء من حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أنه قال: "كنت أصلي مع رسول الله ﷺ؛ فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا" [أخرجه مسلم]. قال الإمام النووي رحمه الله: "أي: بين الطول الظاهر، والتخفيف الماحق".