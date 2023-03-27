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أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي بالقصر الحكومي

تناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات
أمير تبوك فهد بن سلطان خلال استقباله المواطنين
أمير تبوك فهد بن سلطان خلال استقباله المواطنين
سبق
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء اليوم الاثنين، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتفصيلاً، تناول أمير تبوك خلال اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة أمير المنطقة، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

تبوك
أمير تبوك
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