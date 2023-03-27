أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي بالقصر الحكومي

وتفصيلاً، تناول أمير تبوك خلال اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.