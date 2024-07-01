جامعة الأميرة نورة تطرح 4 برامج أكاديمية جديدة للعام الجامعي المقبل

وأوضحت وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة فرح بنت منصور العسكر، أن البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الدراسي المقبل 1446هـ، تأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز مخرجاتها التنافسية، من خلال استشراف احتياجات سوق العمل، ومواءمة متطلباته مع عملية استحداث وطرح البرامج الأكاديمية، وصولًا إلى رفع الكفاءة المهنية للطالبات، مؤكدةً ثراء الخطة الدراسية للبرامج، وتنوع أنظمة الدراسة فيها، بما يمنح الطالبة مرونة الالتحاق، والحصول على الدرجة العلمية.