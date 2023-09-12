ارتفاع حجم استثمارات "الديار العربية " في "وجهة مسار" إلى 6 مليار ريال سعودي

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أكد الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، على أن الشراكة مع شركة الديار العربية تعد استمرارًا للنجاح الذي حققته حزمة الأبراج الأولى التي قد تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي في وجهة مسار. كما أعرب عن ثقته في أن تقدم المشاريع السكنية الجديدة الواقعة ضمن نطاق الوجهة خيارات متنوعة تلبي احتياجات الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية في أطهر بقاع الارض، الأمر الذي سيسهم في زيادة جاذبية وجهة " مسار"، ويعكس رغبة الطرفين لتحقيق رؤيتهما في الإسهام لتطوير مكة المكرمة.