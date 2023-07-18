أعضاء مواطنتين سعوديتين ومقيم مُتَوَفَيْن دماغياً تنقذ حياة 11 مواطناً ومواطنة

وتضمنت العمليات إجراء عمليتَي زراعة قلب أنقذت حياة مواطنتيْن تبلغان من العمر 46 عاماً، و35 عاماً، وأنهت معاناتهما من مرض الفشل القلبي النهائي، وإجراء (3) عمليات زراعة كبد لمواطنين آخرين بلغوا من العمر 63 عاماً، و58 عاماً، و25 عاماً، أنقذت حياتهم وأنهت معاناتهم من مرض القصور الكبدي النهائي، كما تم إنقاذ حياة مواطنة تبلغ من العمر 56 عاماً من مرض القصور الرئوي النهائي بإجراء زراعة رئة لها، وتم إنهاء معاناة (4) مواطنين آخرين بلغوا من العمر 66 عاماً، و36 عاماً، و33 عاماً، و20 عاماً من مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي بإجراء عمليات زراعة كلى لهم، إضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطنة تبلغ من العمر 27 عاماً.