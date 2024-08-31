أهالي حي "تلعة الهبوب" في المدينة المنورة: كمية أمطار الأمس لم نشهدها منذ عقود

وأكد عدد من أهالي الحي أن الأمطار والسيول التي شهدها الحي لم تحدث منذ عقود؛ مؤكدين تضرر عدد من المركبات التي كانت على الشارع الذي شهد تدفقًا للسيل من جبل أحد، وذكروا أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح؛ مشيرين إلى أن البيت المتضرر الذي تم الحديث عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لم يسكنه أحد منذ فترة طويلة.