أهالي حي "تلعة الهبوب" في المدينة المنورة: كمية أمطار الأمس لم نشهدها منذ عقود

شهد حي "تلعة الهبوب" إحدى الأحياء الشرقية بالمدينة المنورة مساء أمس، أكبر كمية مياه للأمطار في خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز الساعتين، كما شهد الحي جريانًا للسيول من قوة الأمطار على جبل أحد الذي يحده من الجهة الشمالية.
وسالت هذه الأودية على طريق المطار الذي شَهِد تدخلًا عاجلًا من قِبَل الجهات المعنية لسحب المياه ومعالجة الطرق وفتحها أمام سالكي الطريق.
وأكد عدد من أهالي الحي أن الأمطار والسيول التي شهدها الحي لم تحدث منذ عقود؛ مؤكدين تضرر عدد من المركبات التي كانت على الشارع الذي شهد تدفقًا للسيل من جبل أحد، وذكروا أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح؛ مشيرين إلى أن البيت المتضرر الذي تم الحديث عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لم يسكنه أحد منذ فترة طويلة.
وبيّن الأهالي أن الجهات المعنية تدخلت فورًا وفتحت الشارع وقامت بصيانة ومعالجة الأتربة والأحجار التي حملها السيل من الجبل، ولا تزال الفِرَق تقوم بعمل الصيانة.
وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، قد أكد أن كميات أمطار بلغت 34 ملم خلال ساعتين فقط (من 8 إلى 9 مساءً)، خصوصًا في منطقة جبل أحد، لتصل إلى 37 ملم خلال يوم كامل.
وقال إن هذه الحالة قد ترقى إلى الحالة الجوية "الخاصة"؛ نظرًا لشدة الرياح الهابطة وكثافة الهطول المطري في فترة زمنية قصيرة.