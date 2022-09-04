أحدث وجهات بنيان المتحدة "سيقنتشر".. قريبًا

مدينة جدة على موعد مع افتتاح "سيقنتشر" أحدث وجهات شركة بنيان المتحدة والمعروفة بالإبداع في وجهاتها الفريدة؛ حيث تميزت الشركة على مدار عقود في صناعة الوجهات في قطاعات مختلفة كالقطاع العقاري والسكني والطبي وقطاع الضيافة والمأكولات.
ويقع مجمع "سيقنتشر" والمطور من "بنيان" في حي المحمدية أحد أرقى أحياء مدينة جدة في قلب طريق الملك عبدالعزيز، وتبلغ مساحة المشروع 9978 مترًا مربعًا، مقسمة على مساحات تجارية، طبية، ومساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي.
وتتضمّن المساحات وجود أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، مثل وجود فرع لسلسلة هاف مليون المعروفة، وافتتاح أحدث فروع شاورما بينق، وتميس 09، ومطاعم هيمي، كوفي شوب باريستا، مطاعم صب ساندويش في فرعها الحديث وغيرها من الأسماء المميزة، حيث من المتوقع أن يتم الافتتاح التشغيلي الرسمي للمجمع في شهر نوفمبر من السنة الحالية 2022.
وصرح المهندس مازن البوق الرئيس التنفيذي لشركة بنيان المتحدة بأننا اليوم في ظل القيادة الحكيمة ورؤية 2030 الملهمة، وبعد تطوير 25 وجهة، ومشروع خلال الأعوام السابقة، نرى الأفق واسعاً للإبداع وتطوير المزيد من الوجهات المميزة قريبًا.