أحدث وجهات بنيان المتحدة "سيقنتشر".. قريبًا

وتتضمّن المساحات وجود أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، مثل وجود فرع لسلسلة هاف مليون المعروفة، وافتتاح أحدث فروع شاورما بينق، وتميس 09، ومطاعم هيمي، كوفي شوب باريستا، مطاعم صب ساندويش في فرعها الحديث وغيرها من الأسماء المميزة، حيث من المتوقع أن يتم الافتتاح التشغيلي الرسمي للمجمع في شهر نوفمبر من السنة الحالية 2022.