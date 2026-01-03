ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

وفي الشوط الخامس لفئة جير شاهين فرخ، حقق البحريني بدر الهاجري المركز الأول بالصقر (GS1)، وحل القطري سعد النصر وصيفًا بالصقر (G1)، وجاء مواطنه محمد النعيمي في المركز الثالث بالصقر (جباخان). وكان ختام منافسات اليوم العاشر للمهرجان بشوط جير شاهين قرناس، حيث تُوِّج القطري ناصر النعيمي بالكأس بعد تحقيقه المركز الأول بالصقر (جلاد)، وحل مواطنه حمد بن نايفة في المركز الثاني بالصقر (وجاج)، وجاء الكويتي أحمد يوسف عبدالله في المركز الثالث بالصقر (الصايل).