شاهد.. إعادة غرس أكثر من 15 شجرة جرفتها السيول في القويعية

وتنسق رابطة القويعية الخضراء، مع مكتب البيئة وبلدية المحافظة بالعمل على تأهيل وإعادة الأشجار البرية التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المحافظة ومراكزها مؤخرًا؛ وذلك للحفاظ على الأشجار والحد من التصحر وتعزير الوعي لدى المجتمع بأهمية بالأشجار، والعمل على خطة لإعادة غرس ودعم الأشجار المقتلعة في بعض الأودية والشعاب بالمحافظة.