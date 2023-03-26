بالفيديو والصور.. "شلالات المسمى" ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية خلابة بـ"الحلوة"

ودفع هذا المنظر الخلاب المصور "عبدالمجيد محمد آل داود" إلى التقاط صور ومقطع فيديو اليوم من الجو بكاميراته الطائرة لشلالات وادي المسمى عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية، وخص بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.