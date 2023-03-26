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بالفيديو والصور.. "شلالات المسمى" ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية خلابة بـ"الحلوة"
دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء.. و"الداود" رصد المشهد وخص به "سبق"
شكَّلت الأمطار التي هطلت بغزارة اليوم على جبال طويق، وتحديدًا في مركز الحلوة بمحافظة حوطة بني تميم، مناظر طبيعية بديعة، دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار في تلك المناطق.
وتدفقت شلالات وادي "المسمى" بالحلوة، بفعل الأمطار الغزيرة مُشكِّلة لوحات فنية ومناظر جمالية ساحرة، أسرت القلوب، واستهوت المتنزهين ومحبي البر.
وحظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين ممن حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالأجهزة الحديثة المتنوعة.
ودفع هذا المنظر الخلاب المصور "عبدالمجيد محمد آل داود" إلى التقاط صور ومقطع فيديو اليوم من الجو بكاميراته الطائرة لشلالات وادي المسمى عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية، وخص بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.