وزير الصناعة: نسعى في المملكة إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي

وأوضح "الخريف"، خلال افتتاحه معرض "سعودي فود شو"، بشراكة إستراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، و"شركة كون العالمية"، بمدينة الرياض، أن المملكة تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، حيث تم وضع إستراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ، وذلك انطلاقًا من عدة إستراتيجيات تنسجم مع رؤية المملكة 2030، بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية التوطين، والصادرات.