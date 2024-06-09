أسطورة الكاراتيه السعودية "عماد المالكي" يقرر الاعتزال رسمياً

ويُعد المالكي أول لاعب سعودي يتصدر التصنيف العالمي للكاراتيه، وأبرز لاعب سعودي في تاريخ هذه الرياضة، حيث بدأ مشواره بعمر الحادية عشرة عام 2001 في نادي الهلال، وانطلق منه لتمثيله في العديد من البطولات المحلية التي تجاوز عدد إنجازاته فيها (100) إنجاز، منها (14) لقباً بالدوري ممتاز، بالإضافة إلى تمثيل وقيادة المنتخب السعودي في العديد من المشاركات الخارجية، التي حقق خلالها (57) إنجازاً والتتويج بلقب بطل العرب، والخليج، والشرق الأوسط، وآسيا.