أسطورة الكاراتيه السعودية "عماد المالكي" يقرر الاعتزال رسمياً

أعلن نادي الهلال اعتزال قائده وقائد المنتخب السعودي للكاراتيه، عماد المالكي، بعد مسيرة ذهبية امتدت لأكثر من 23 عاماً، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات على مختلف الأصعدة المحلية والخليجية والعربية والقارية والعالمية، والتي تجاوزت (157) إنجازاً.
ويُعد المالكي أول لاعب سعودي يتصدر التصنيف العالمي للكاراتيه، وأبرز لاعب سعودي في تاريخ هذه الرياضة، حيث بدأ مشواره بعمر الحادية عشرة عام 2001 في نادي الهلال، وانطلق منه لتمثيله في العديد من البطولات المحلية التي تجاوز عدد إنجازاته فيها (100) إنجاز، منها (14) لقباً بالدوري ممتاز، بالإضافة إلى تمثيل وقيادة المنتخب السعودي في العديد من المشاركات الخارجية، التي حقق خلالها (57) إنجازاً والتتويج بلقب بطل العرب، والخليج، والشرق الأوسط، وآسيا.
الجدير بالذكر أن المشوار الأسطوري للمالكي لم يقتصر على ممارسة رياضة الكاراتيه "لاعباً" فحسب، بل استثمر خبراته في تأسيس نادي "كاراتيه هاوس"، الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة رياضة الكاراتيه، وإعداد أبطال سعوديين للمنافسات المحلية والدولية، كما خاض تجربة التدريب في سن صغيرة، بتولي القيادة الفنية لمنتخب جامعة الملك سعود للكاراتيه لمدة عام.