"المهندسين" تنفّذ حملة ميدانية مشتركة على المنشآت الهندسية في عسير

نفّذت الهيئة السعودية للمهندسين حملة ميدانية مشتركة مع أمانة منطقة عسير، وشرطة المنطقة؛ بهدف التأكد من تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية على المنشآت الهندسية في منطقة عسير إضافةً إلى ضبط مخالفي النظام.
وقال أمين عام الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف: الفرق الرقابية للهيئة نفّذت حملة ميدانية تفتيشية مشتركة بالتعاون مع أمانة منطقة عسير وشرطة المنطقة تمكنوا من خلالها من ضبط 67 مخالفة مهنية، كما أسفرت الحملة عن ضبط 32 منشأة هندسية مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، إضافةً إلى إغلاق 4 منشآت هندسية مخالفة من قبل أمانة منطقة عسير.
وشملت المخالفات المهنية المرصودة: عدم ذكر بيانات المعتمد مهنيًا والتي تتضمن الاسم والدرجة المهنية إضافةً إلى الاعتماد المهني، وعدم تقيد صاحب الترخيص بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص، وعدم حصول صاحب الترخيص على موافقة الهيئة في ترخيص الفرع، ومزاولة العمل الهندسي دون الحصول على الاعتماد المهني، وتشغيل ممارس هندسي دون الحصول على اعتماد مهني لمزاولة الأعمال الهندسية، وانتحال أقل من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا في الهيئة.
وبيّن "العبداللطيف" أن هذه الحملات الميدانية التفتيشية المشتركة التي تنفذها الهيئة عبر مأموري الضبط في الهيئة وبالتعاون مع أمانات المناطق والجهات ذات العلاقة تأتي بهدف التأكد من التزام كافة المكاتب والشركات الهندسية بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، وضبط مخالفي النظام.
وتأتي هذه الجولات الرقابية ضمن جهود الهيئة نحو حماية القطاع الهندسي من الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبيًا على أداء ومخرجات الأعمال الهندسية في المملكة، مشددًا على ضرورة التزام المنشآت الهندسية بتطبيق نظام المزاولة؛ تفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.
ودعا الجميع للإبلاغ عن المخالفات المهنية من خلال موقع الهيئة: https://apps.saudieng.sa/forms أو عن طريق تطبيق توكلنا خدمات.