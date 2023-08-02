"المهندسين" تنفّذ حملة ميدانية مشتركة على المنشآت الهندسية في عسير

وشملت المخالفات المهنية المرصودة: عدم ذكر بيانات المعتمد مهنيًا والتي تتضمن الاسم والدرجة المهنية إضافةً إلى الاعتماد المهني، وعدم تقيد صاحب الترخيص بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص، وعدم حصول صاحب الترخيص على موافقة الهيئة في ترخيص الفرع، ومزاولة العمل الهندسي دون الحصول على الاعتماد المهني، وتشغيل ممارس هندسي دون الحصول على اعتماد مهني لمزاولة الأعمال الهندسية، وانتحال أقل من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا في الهيئة.