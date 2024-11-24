"الأرصاد" في تحديث جديد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى

ووفق موقع "طقس العرب" لن تكون العاصمة الرياض بعيدة عن تأثير هذه الكتلة الباردة، حيث بدأ التأثير الفعلي لموجة البرد على العاصمة اعتباراً من مساء وليل الأربعاء، على أن يستمر تأثيرها على الرياض حتى نهاية الأسبوع، تترافق بدرجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 18 - 19 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلاً إلى نحو 10 درجات مئوية، مع سيطرة أجواء باردة بوجهٍ عام.