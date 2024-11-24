"الأرصاد" في تحديث جديد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تحديثاً حول أجواء المملكة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري.
وقال المركز: من صباح الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الجاري، بمشيئة الله، انخفاضٌ تدريجيٌّ في درجات الحرارة الصغرى على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.
ومن المتوقع تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة تدريجياً خلال الأسبوع المقبل باندفاع كُتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، تبدأ بالتأثير على القطاع الشمالي من المملكة ومنطقة حائل خلال يومَي الإثنين والثلاثاء.
كما يُتوقع أن يطرأ انخفاضٌ كبيرٌ وملموسٌ على درجات الحرارة؛ لتصبح حول الـ 15 درجة مئوية في الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل، أما ليلاً فيزداد تدفق الرياح الباردة نحو المنطقة، ويتحوّل الطقس ليصبح شديد البرودة، مع درجات تتراوح ما بين 2 - 4 درجات مئوية للمرة الأولى هذا الموسم.
ووفق موقع "طقس العرب" لن تكون العاصمة الرياض بعيدة عن تأثير هذه الكتلة الباردة، حيث بدأ التأثير الفعلي لموجة البرد على العاصمة اعتباراً من مساء وليل الأربعاء، على أن يستمر تأثيرها على الرياض حتى نهاية الأسبوع، تترافق بدرجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 18 - 19 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلاً إلى نحو 10 درجات مئوية، مع سيطرة أجواء باردة بوجهٍ عام.