رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلاند تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، زيارةً رسمية إلى مملكة تايلاند، على رأس وفد من مجلس الشورى؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي؛ وذلك في إطار تبادل الزيارات وتطوير العلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة، وبين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات؛ ترسيخًا لأواصر التعاون والتنسيق في المجال البرلماني.
وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن هذه الزيارة الرسمية إلى مملكة تايلاند تأتي تنفيذًا لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز روابط الصداقة بينهما والتعاون المثمر في شتى المجالات.
ونوّه بالجهود الحثيثة من قيادتي البلدين نحو تعزيز العلاقات الثنائية؛ مشيدًا بالنتائج التي أثمرت عنها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مملكة تايلاند؛ وذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس وزراء مملكة تايلاند إلى المملكة العربية السعودية، التي أكدت العزم والحرص على تعزيز أواصر الصداقة والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات بما يخدم مصالح وشعبي البلدين.
وأكد أهمية الدور البارز الذي يؤديه مجلس الشورى فيما يعزز علاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس، والأدوار المهمة التي يؤديها، تعزيزًا للعلاقات وتنسيقًا للمواقف في مختلف القضايا الدولية.
ويعقد رئيس مجلس الشورى -خلال الزيارة- جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي، كما يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) رئيس مجلس النواب التايلاندي، كما يلتقي والوفد المرافق له خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين في مملكة تايلاند.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى خلال الزيارة أعضاء المجلس الدكتور حسين بن ناصر الشريف، والدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي، والدكتور عطية بن محمد العطوي، والدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير، وعددًا من مسؤولي مجلس الشورى.