رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلاند تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين

ونوّه بالجهود الحثيثة من قيادتي البلدين نحو تعزيز العلاقات الثنائية؛ مشيدًا بالنتائج التي أثمرت عنها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مملكة تايلاند؛ وذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس وزراء مملكة تايلاند إلى المملكة العربية السعودية، التي أكدت العزم والحرص على تعزيز أواصر الصداقة والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات بما يخدم مصالح وشعبي البلدين.