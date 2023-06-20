الرياض.. "الحربي" يدشن المقر الجديد لجمعية التنمية الأهلية بالوادي والندى والنفل

وبعد ذلك ألقيت كلمة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن صالح العبدالسلام، ثم قام "الحربي" بتدشين مقر الجمعية، وألقى كلمته بهذه المناسبة، حيث شكر خادمين الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ثقتهما في القطاع الخيري وحرصهما على تنميته، الأمر الذي انعكست أهميته بوضوح في رؤية 2030.