السجن 10 سنوات و100 ألف ريال غرامة لمواطنَيْن لتهريبهما القات وحبوب البريجابلين

وفي تسبيبها للحكم، قالت المحكمة إنه ثبتت لديها إدانة المدعى عليهما، بتهريب المخدرات وترويجها والاتجار فيها، حيث ضبط بحوزتهما على 1647 جراماً من القات المخدر، و810 حبات من حبوب البريجابلين المؤثرة في العقل والمحظورة، وهي من الأفعال المجرمة التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.