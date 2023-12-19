النائب العام يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة العامة بالرياض اليوم، رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي.
وناقشا خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون المؤسسي المنظم بين القطاعات القضائية والأكاديمية، بما يحقق الناتج القانوني لطلاب الجامعة، ورفع كفاءة العمل العدلي النيابي بمشاريع تدريبية لأعضاء النيابة العامة ومنسوبيها في كافة البرامج.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة والجامعة وقّعا في وقت سابق على اتفاقية تعاون مشترك تتيح لكلا الطرفين الاستفادة من إمكانيات الطرف الآخر، وتعزز تبادل الخبرات بينهما في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات والدراسات والبحوث.