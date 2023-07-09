الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق برنامج "سايبرك الابتكار" وتدعو للتسجيل فيه

ويستهدف برنامج "سايبرك الابتكار" المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال لتبنّي وتطوير أفكارهم في الأمن السيبراني، والإسهام بحماية التقنيات المستقبلية، بما يعزز من صناعة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، كما يركز على أربع أولويات رئيسية تشمل (تأمين مدن المستقبل، وتسخير التقنيات الإدراكية، وصمود المستقبل الصناعي، وحماية العالم الافتراضي)، ويمكّن المشاركين فيه من الاستفادة من الجلسات الإرشادية والاستشارات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين في مجالات الابتكار والأمن السيبراني والتقنيات المستقبلية، فضلاً عن إتاحة الزيارة لأحد أفضل مراكز الابتكار في العالم، لاستكشاف التقنيات المستقبلية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب الترويج لمنتجات رواد الأعمال والمبتكرين السعوديين على المستثمرين.