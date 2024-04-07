خلال أسبوع.. "المرور" يضبط 1186 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

نجحت الحملات الميدانية لإدارات المرور السعودي في مختلف المناطق لضبط الدراجات الآلية المخالفة، في ضبط 1186 دراجة مخالفة خلال الفترة من 31 مارس إلى 6 إبريل الجاري.
وتفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 353 دراجة مخالفة بالرياض، و28 بالعاصمة المقدسة، و80 بمنطقة المدينة المنورة، و49 بالشرقية وضبط 1 بمنطقة عسير، و7 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و7 بحائل، و33 بالقصيم، وجازان 20 دراجة مخالفة، ونجران 18 ومنطقة الحدود الشمالية 9 والجوف 7 دراجات مخالفة، و527 بجدة، و40 بالطائف و7 بالقريات.
وأهاب المرور على حسابه بمنصة "إكس" بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد.