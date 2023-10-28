"الأرصاد" ترفع حالة التنبيه في "ينبع" إلى "اللون الأحمر"

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجة التنبيه باللون الأحمر، حول حالة الطقس المتوقعة على محافظة ينبع، التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وأضاف المركز: يُتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد محافظة ينبع، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية؛ موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية عشرة، مساء غد الأحد.
وطالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول.
كما طالبت، باتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.