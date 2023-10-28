"الأرصاد" ترفع حالة التنبيه في "ينبع" إلى "اللون الأحمر"

وأضاف المركز: يُتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد محافظة ينبع، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية؛ موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية عشرة، مساء غد الأحد.