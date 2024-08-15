ضمن برامج التطوير المهني.. لقاء إثرائي لتحقيق النضج التطبيقي للحوكمة وإدارة المخاطر بـ"تعليم جدة"

بعد ذلك، قدم الخبير والمدرب ماجد الموسى ورقة عمل عن دور الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام في دعم التحول المؤسسي الاستراتيجي، تطرق من خلالها إلى العديد من المحاور التي تناولت الإجراءات والسياسات والعمليات المواكبة لتوجه المؤسسة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطابق السياسات والعمليات مع جميع الممكنات، لتحقيق الكفاءة والجودة، إلى جانب التشديد على أهمية استمرارية الأعمال والخدمات، وسبل تطبيق ذلك لنجاح واستدامة الحوكمة.