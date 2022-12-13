محليات

"أمن الطرق" تضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في عدة مناطق

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص
"أمن الطرق" تضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في عدة مناطق
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق مكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، (4) مخالفين لنظام البيئة، (3) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

وزارة الداخلية
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