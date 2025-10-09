المدينة المنورة.. فريق طبي يعيد البصر لمصاب بعد جراحة دقيقة لإزالة جسم معدني من العين

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، بالتعاون مع فريق جراحة مقدمة العين في مستشفى أحد بالمدينة المنورة، من إعادة البصر لمستفيد يبلغ من العمر 42 عامًا، بعد تعرضه لإصابة قوية في العين أثناء عمله في مجال النجارة، وذلك من خلال عملية جراحية دقيقة ومعقدة استمرت أكثر من تسع ساعات متواصلة.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن المستفيد حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من فقدان مفاجئ للبصر في العين اليمنى مع ألم شديد، إثر إصابة نافذة ناجمة عن استخدام المطرقة لطرق مسمار دون أدوات الوقاية والسلامة. وأظهرت الفحوصات وجود جسم معدني غريب داخل العين مصحوب بالتهاب صديدي حاد، حيث تم إجراء إصلاح أولي عاجل للإصابة، ثم تقرر تنفيذ جراحة ثانوية متقدمة لإزالة الجسم المعدني من شبكية العين، بمشاركة تخصصي مقدمة العين وجراحة الشبكية.
وبيّن التجمع أن العملية شملت استخراج العدسة التالفة بتقنية الفاكو وزراعة عدسة صناعية متعددة القطع، ثم استئصال الجسم الزجاجي وإزالة الجسم المعدني عبر فتحة دقيقة في صلبة العين، مع حقن مضادات حيوية داخل العين ومعالجة الشبكية بالليزر لتعويض الأضرار الناتجة عن الإصابة.
وأكد التجمع الصحي أن رؤية المريض تحسّنت تدريجيًا بعد العملية، وزال الألم بشكل ملحوظ، واستقرت حالته الصحية، وغادر المستشفى بصحة جيدة بعد إكمال الخطة العلاجية. ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا لتميز الكفاءات الطبية بمستشفى أحد ونجاح تجمع المدينة المنورة الصحي في تطوير الخدمات الجراحية التخصصية وتعزيز التعاون بين فرق طب العيون بما يضمن تقديم رعاية طبية متقدمة للمستفيدين.