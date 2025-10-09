المدينة المنورة.. فريق طبي يعيد البصر لمصاب بعد جراحة دقيقة لإزالة جسم معدني من العين

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، بالتعاون مع فريق جراحة مقدمة العين في مستشفى أحد بالمدينة المنورة، من إعادة البصر لمستفيد يبلغ من العمر 42 عامًا، بعد تعرضه لإصابة قوية في العين أثناء عمله في مجال النجارة، وذلك من خلال عملية جراحية دقيقة ومعقدة استمرت أكثر من تسع ساعات متواصلة.