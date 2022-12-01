الحدث الأضخم عالميًّا من نوعه.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وتشهد النسخة السابعة من مهرجان الإبل، مجموعة من الإجراءات التي سيتم تطبيقها للمرة الأولى؛ كتعديل عدد المتون المشاركة في فئات سيف الملك وشلفا ولي العهد، واستحداث شوط جديد باسم شوط البداوة، وإطلاق الخدمات المشتركة لملاك الإبل؛ بهدف جمع اللجان في مكان واحد، إضافةً إلى اعتماد آلية جديدة لاحتساب نقاط الهجيج.