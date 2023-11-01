استرداد نقدي قيمته 50 ألف ريال في مشروع "دارة قمره"

كما يعد مجتمع "قَمرة" أحد المشاريع التي أطلقتها الوطنية للإسكان مؤخرًا في المنطقة الشرقية والذي يمتد على مساحة تتجاوز 1,4 مليون م2، ويقدم حلولًا سكنية متنوعة داخل مجتمع سكني متكامل الخدمات والمرافق، حيث يتضمن مجتمع قَمرة العديد من المرافق التجارية والاستثمارية والتعليمية والحدائق العامة والمسطحات الخضراء التي تتجاوز مساحتها أكثر من 100 ألف م2.