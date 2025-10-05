جامعة الحدود الشمالية و مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تطور نظامًا ذكيًا لمساعدة المكفوفين

ويعتمد النظام الذي يعكس عمق الإنسانية في العلم، على تحليل الصور واستخلاص السمات البصرية الدقيقة، بما يمكّن المستخدم من التعرف على طبيعة المكان المحيط به، مثل المكاتب أو الفصول الدراسية أو المتاجر، دون الحاجة إلى مساعدة مباشرة، مما يتيح له قدرًا أكبر من الخصوصية أثناء الحركة.