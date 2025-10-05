جامعة الحدود الشمالية و مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تطور نظامًا ذكيًا لمساعدة المكفوفين
طوّر فريق بحثي من جامعة الحدود الشمالية، بالشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، نظامًا ذكيًا يعتمد على تقنيات المحوّل البصري (Vision Transformer) وآلية الانتباه ثنائي النطاق؛ يهدف إلى مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التنقّل داخل البيئات المختلفة بمرونة أكبر.
ويعتمد النظام الذي يعكس عمق الإنسانية في العلم، على تحليل الصور واستخلاص السمات البصرية الدقيقة، بما يمكّن المستخدم من التعرف على طبيعة المكان المحيط به، مثل المكاتب أو الفصول الدراسية أو المتاجر، دون الحاجة إلى مساعدة مباشرة، مما يتيح له قدرًا أكبر من الخصوصية أثناء الحركة.
وأظهرت الاختبارات العلمية تفوّق تقنية النظام في الدّقة والكفاءة مقارنة بالنماذج التقليدية، مع إمكانية تشغيله على الأجهزة المحمولة والذكية.
ويأتي المشروع بدعم من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وبما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع فرص اندماجهم المجتمعي، وتكافؤ الفرص في التعليم والعمل والتنقل.