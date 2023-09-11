"روابط العقارية" تُبرم شراكة حصرية مع "العنوان للخدمات العقارية"

أبرمت شركة "روابط العقارية"، مؤخرًا؛ اتفاقية شراكة تمنح بموجبها حق امتياز "العنوان للخدمات العقارية"؛ لِتسويق عددٍ من منتجاتها الإسكانية، وذلك على هامش حفل توقيع العقد الذي جرى بين الطرفَين في قاعة أمواج بِفندق هيلتون جدة.
وستقوم شركة "العنوان للخدمات العقارية"، خلال مدة الشراكة، بإدارة التسويق لِمشاريع "روابط العقارية" الآنية والمرتقبة، وفق معايير عالية الجودة، مُستندة فيها على أُسسٍ ودراساتٍ تسويقيةٍ متخصّصة، ومواءمتها وفق رؤى "روابط العقارية" الخاصة؛ وذلك لما تشكِّله المنتجات العقارية اليوم من حاجَةٍ ماسَّةٍ لمختلف فئات المجتمع المحلي الراغب في الاستفادة من منتجاتٍ إسكانيةٍ نوعية.
وتزخر محفظة "روابط العقارية" بِوحداتٍ إسكانيةٍ فاخرةٍ في أرقى أحياء مدينة جدة، وتتميَّز بمساحاتها الرحبة، وتصميمها العصري، وضماناتٍ عاليةٍ في أُسس البناء؛ إذ إن شركة "روابط العقارية" حريصة كُلّ الحرص، على استيعاب حاجة السوق المحلي، وصقل مشاريعها بما يتناسب مع توجُّهات المملكة؛ لا سيما أن رؤية المملكة تدعم المستهدفات الإسكانية، وتوظفها لصالح رفع منسوب تملّك الأُسر السعودية.
وتُطبِّق "العنوان العقارية" أعلى الإستراتيجيات التسويقية فاعليةً وتأثيرًا، وتُضمِّنها في كافة الحلول والخدمات المنصبَّة في المجال العقاري؛ لتحقيق أهداف عملائها بدقةٍ عالية، وبأعلى مستويات الجودة؛ إذ إن أُفق أعمالها واسع المدى، يشمل إدارة العقارات وتسويقها، وتنظيم الفعاليات العقارية والمزادات، وتقديم مختلف الاستشارات والحلول في المجال العقاري.