"روابط العقارية" تُبرم شراكة حصرية مع "العنوان للخدمات العقارية"

وتزخر محفظة "روابط العقارية" بِوحداتٍ إسكانيةٍ فاخرةٍ في أرقى أحياء مدينة جدة، وتتميَّز بمساحاتها الرحبة، وتصميمها العصري، وضماناتٍ عاليةٍ في أُسس البناء؛ إذ إن شركة "روابط العقارية" حريصة كُلّ الحرص، على استيعاب حاجة السوق المحلي، وصقل مشاريعها بما يتناسب مع توجُّهات المملكة؛ لا سيما أن رؤية المملكة تدعم المستهدفات الإسكانية، وتوظفها لصالح رفع منسوب تملّك الأُسر السعودية.