جراحة ناجحة لإصلاح ثقبَيْن في المعدة لمريض بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

تمكّن فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ مريض يعاني وجود ثقبَيْن كبيرَيْن في المعدة تسبّب له في حالة إغماء وتسمّم في الدم.
وقالت صحة بيشة: إن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو في حالة إغماء وبعد الكشف عليه وعمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، تبين وجود ثقبَيْن كبيرَيْن في المعدة من الأمام بطول 2 سم ومن الخلف بطول 4 سم ما تسبّب في تسمّم في الدم وهبوط حاد في الضغط وقصور في بعض أجزاء الجسم ومنها الكلى.
وأضافت، أنه جرى إنعاش المريض وبعد استقرار حالته تم نقله إلى غرفة العمليات، وأجريت العملية، إذ تم استكشاف وجود كمية من الصديد، وتم استئصال ثلاثة أرباع المعدة وتوصيلها بالأمعاء وعمل أنبوب تغذية مع الأمعاء، وبفضل الله، عادت الأعضاء التي تضررت من جرّاء التسمّم للعمل ومنها الكلى والأعضاء الأخرى، وتم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة لإكمال المراحل العلاجية حتى تحسّن وخرج من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.
يُذكر أنه خلال شهر نوفمبر الماضي تم استقبال 9426 مستفيداً في طوارئ المستشفى، إضافة إلى استقبال 10855 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، فيما تم إجراء 523 عملية جراحية.