جراحة ناجحة لإصلاح ثقبَيْن في المعدة لمريض بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

وأضافت، أنه جرى إنعاش المريض وبعد استقرار حالته تم نقله إلى غرفة العمليات، وأجريت العملية، إذ تم استكشاف وجود كمية من الصديد، وتم استئصال ثلاثة أرباع المعدة وتوصيلها بالأمعاء وعمل أنبوب تغذية مع الأمعاء، وبفضل الله، عادت الأعضاء التي تضررت من جرّاء التسمّم للعمل ومنها الكلى والأعضاء الأخرى، وتم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة لإكمال المراحل العلاجية حتى تحسّن وخرج من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.