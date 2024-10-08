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"الزعاق": كل يوم يزداد طول الليل دقيقة على النهار حتى تصل الشمس لمدار الجدي

قال: لا يأتي البرد إلا حينما تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى الشمال
خالد الزعاق
خالد الزعاق
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قال الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية، إنه خلال هذه الأيام يبدأ الليل يتغلب على النهار بعدما تساويا في الأيام الماضية، وكل يوم يزداد طول الليل دقيقة عن طول النهار حتى وصول الشمس لمدار الجدي.

وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أن الليل والنهار يتعاقبان في الطول القِصَر في جميع أنحاء العالم ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء.

وأضاف: عند وصول الشمس إلى مدار الجدي نعيش أطول الليالي. والبرد الشديد الذي يدخل مع الإنسان في فراشه لا يأتي إلى عندما تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال. ويقول العامة "لا برد إلا بعد الانصراف".

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خالد الزعاق
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