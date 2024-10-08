"الزعاق": كل يوم يزداد طول الليل دقيقة على النهار حتى تصل الشمس لمدار الجدي

قال الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية، إنه خلال هذه الأيام يبدأ الليل يتغلب على النهار بعدما تساويا في الأيام الماضية، وكل يوم يزداد طول الليل دقيقة عن طول النهار حتى وصول الشمس لمدار الجدي.