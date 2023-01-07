"الخثلان": لا بأس بتوقعات نزول الأمطار.. لكن احذر "هذا القول" بعدها
قال عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان؛ إن توقعات نزول الأمطار لا بأس بها؛ لأنها لا تعدو أن تكون تفسيراً لسنن الله في الكون.
وأضاف "الخثلان" يقول: "أما بعد نزول المطر، فلا يجوز نسبة نزوله لغير الله؛ لا للمنخفض الجوي ولا لغيره، ويدل على ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه يوماً بعد نزول المطر: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب".
وبيّن أن المراد بالكفر في الحديث كفر النعمة، وهو كفر أصغر، و"إذا كان هذا قد وقع من بعض الصحابة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرهم، فكيف بوقتنا هذا؟"، مشيراً إلى أنه "ينبغي للمسلم أن يكون حذراً بعد نزول المطر من نسبته لغير الله، والمشروع أن يقول: مُطِرنا بفضل الله ورحمته..اللهم اجعله صيباً نافعاً".