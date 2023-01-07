"الخثلان": لا بأس بتوقعات نزول الأمطار.. لكن احذر "هذا القول" بعدها

‏وأضاف "الخثلان" يقول: "أما بعد نزول المطر، فلا يجوز نسبة نزوله لغير الله؛ لا للمنخفض الجوي ولا لغيره، ويدل على ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه يوماً بعد نزول المطر: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب".