موسم الرياض.. تجارب فريدة من الألعاب والترفيه إلى الأطباق العالمية في “شتاء السعودية”

وعن التنوع والتميز في التصميم والرؤية، فيؤكد (بوليفارد وورلد) تميزه في موسم الرياض، حيث يتيح التعرف على عدة حضارات والتجول بين ثقافاتها المختلفة، ويحتضن هذا العام توسعات جديدة تشمل مناطق مثل السعودية، أفريقيا، تركيا، إيران، وكورشوفيل، كما تم تطوير مناطق مصر وإسبانيا وإيطاليا مع إضافة 21 فعالية جديدة، تناسب جميع فئات الجمهور المتحمس، وعروض مسرحية ومتجولة من دول العالم.