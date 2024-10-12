موسم الرياض.. تجارب فريدة من الألعاب والترفيه إلى الأطباق العالمية في “شتاء السعودية”

ينطلق موسم الرياض، الذي يُعد إحدى أهم الفعاليات والمواسم الكبرى ضمن فعاليات تقويم شتاء السعودية، ليقدم العديد من التجارب الفريدة والمتميزة من الألعاب والترفيه، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من أرقى المطاعم العالمية، وعدد كبير من المناطق والمفاجآت الكبرى التي تعكس مدى التمكين والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الترفيه في المملكة.
ويقدم موسم الرياض 14 منطقة تختلف في تجاربها وتجتمع في الهدف؛ وهو تقديم المتعة والتجارب المميزة إلى الزوار، وهو ما يُعد بأن يكون هذا الموسم الأكثر تميزًا حتى الآن، لتتحول العاصمة الرياض إلى قلبٍ ينبض بالثقافة والترفيه والمغامرة، وتقديم رحلة مدهشة للجميع.
ومن تلك المناطق المميزة في موسم الرياض (المملكة أرينا)؛ وهو المكان الأمثل للفعاليات المتنوعة، حيث يضم العديد من البطولات العالمية والحفلات الموسيقية، ويحتضن أبرز النجوم العالميين، ولهذا يُعتبر وجهة تسجيل الأرقام القياسية لما يقدمه من تنوع وتميز.
أما (ذا فينيو)، فقد تم تجهيزها بأحدث التقنيات السمعية والبصرية وتصاميم المسرح المرنة وجودة صوتية فائقة؛ لتكون هذه المنطقة الخيار الرئيس لاستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات العالمية والحصرية، فيما يأتي (ديونز أوف أرابيا) ليقدم عالمًا من الجمال؛ حيث يكتشف السياح الثقافة السعودية ويصنعون ذكريات لا تُنسى من خلال تجارب غامرة في الصحراء.
وعن التنوع والتميز في التصميم والرؤية، فيؤكد (بوليفارد وورلد) تميزه في موسم الرياض، حيث يتيح التعرف على عدة حضارات والتجول بين ثقافاتها المختلفة، ويحتضن هذا العام توسعات جديدة تشمل مناطق مثل السعودية، أفريقيا، تركيا، إيران، وكورشوفيل، كما تم تطوير مناطق مصر وإسبانيا وإيطاليا مع إضافة 21 فعالية جديدة، تناسب جميع فئات الجمهور المتحمس، وعروض مسرحية ومتجولة من دول العالم.
فيما تأتي (فيا الرياض) بتصميمها على الطراز السلماني، وتضم أحد أشهر فنادق الخمس نجوم، وسبع صالات سينما راقية، والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية والبوتيكات؛ لتكون فرصة مميزة لهواة التسوق ومحبي الأطباق العالمية. كما يعود (ذا جروفز) هذا العام في موقع جديد ودائم، ويجمع بين تجارب الطعام والترفيه والحياة بأسلوب جديد ومميز.
ويأتي إطلاق تقويم فعاليات (شتاء السعودية) ضمن برنامج شتاء السعودية المتضمن أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز. كما يتضمن التقويم عددًا من المواسم والفعاليات المميزة المقرر إقامتها في سبع وجهات (الرياض، جدة، العلا، البحر الأحمر، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، وحائل).
وبإمكان السياح والزوار الراغبين في مزيد من المعلومات عن برنامج (شتاء السعودية) هذا العام؛ زيارة منصة (روح السعودية) والاطلاع على العديد من العروض والباقات والخصومات الخاصة من خلال الرابط التالي: https://www.visitsaudi.com/ar/winter