بخدمة أكثر من 4.4 ملايين مسافر.. "مطارات جدة" تعلن نجاح خطتها لموسم العمرة 1444هـ

وأوضح أن المطار سجل أرقامًا تشغيلية عالية جدًّا؛ حيث بلغ عدد المسافرين في الربع الأول من هذا العام قرابة 11 مليون مسافر بارتفاع يقارب 99% مقارنة مع نفس الفترة التشغيلية من العام الماضي، والتي سجلت 5.6 ملايين مسافر؛ في حين بلغ أعلى معدل تشغيلي يومي للمطار، خلال موسم ذروة العام؛ حيث سجل المطار 143 ألف مسافر في يوم العاشر من رمضان الموافق الأول من شهر أبريل 2023. وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف موظف يمثلون أكثر من 27 قطاعًا حكوميًّا وخاصًّا، تم تجنيدهم في المطار لخدمة ضيوف الرحمن؛ مضيفًا أن المعتمرين الذين أتموا مناسك العمرة تمت مغادرتهم إلى بلدانهم بسلاسة وهدوء عبر صالات المطار التي تم تهيئتها لخدمتهم.