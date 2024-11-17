نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل البرازيل لترؤس وفد المملكة في "قمة العشرين"

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين برئاسة البرازيل.
ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية (الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين) عبدالمحسن بن سعد الخلف.
ومن المقرر أن يشارك وفد المملكة برئاسة وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وستتناول تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار العالميين.