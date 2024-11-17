نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل البرازيل لترؤس وفد المملكة في "قمة العشرين"

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين برئاسة البرازيل.