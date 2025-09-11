"أمانة جدة" تُنفّذ حملة ميدانية لرصد الدراجات النارية المخالفة في خليج سلمان

وأشار مباركي إلى أن ممارسات تأجير الدراجات النارية المخالفة تشكل خطرًا على سلامة مرتادي الشاطئ، وما تسببه من تشويه للمشهد البصري والحضري، مبينًا أن البلدية ستواصل حملاتها الميدانية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين للحد من هذه الظواهر.