شاهد.. سحابة ضخمة تندفع من البحر نحو بيش وأمطار غزيرة في جازان

تشهد عدد من المواقع بمنطقة جازان، هطولات مطرية غزيرة إلى متوسطة من الصباح الباكر، إذ بدأت الهطولات من محافظة بيش شمال جازان؛ فيما رصدت "سبق" حجم السحابة الضخمة التي اندفعت من البحر نحو المحافظة.
وأوضحت إدارتا تعليم جازان وصبيا، أنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تَقرر استمرار الدراسة عن بُعد لهذا اليوم الاثنين الموافق 5/ 9/ 1444هـ عبر منصة مدرستي، في جميع مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا بهطولات مطرية على عدد من المواقع والمحافظات بمنطقة جازان اليوم الاثنين.