شاهد.. سحابة ضخمة تندفع من البحر نحو بيش وأمطار غزيرة في جازان

وأوضحت إدارتا تعليم جازان وصبيا، أنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تَقرر استمرار الدراسة عن بُعد لهذا اليوم الاثنين الموافق 5/ 9/ 1444هـ عبر منصة مدرستي، في جميع مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة.