"زين السعودية" تربط جزر فرسان بأحدث حلول الربط اللاسلكي بدون ضرر بيئي

أعلنت زين السعودية، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، عن نجاحها في تنفيذ مشروع نوعي يتمثل في ربط جزر فرسان رقمياً عبر حلول ربط لاسلكية متقدمة تتيح اتصالاً سريعاً وموثوقاً للسكان والزوار وقطاعات الأعمال، مع ضمان الحفاظ على البيئة البحرية التي تشتهر بها المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق الشمولية الرقمية وتمكين المجتمعات في المناطق البعيدة عن مواقع الاتصالات الرئيسية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية البنية التحتية الرقمية بشكل مستدام. ودعم الأولويات الوطنية المتعلقة بسد الفجوة الرقمية، حتى في أكثر المواقع صعوبةً، بهدف تمكين المجتمعات وتعزيز التنمية، مع الحفاظ على المنظومة البيئية الفريدة للأجيال المقبلة.