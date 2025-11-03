"زين السعودية" تربط جزر فرسان بأحدث حلول الربط اللاسلكي بدون ضرر بيئي

أعلنت زين السعودية، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، عن نجاحها في تنفيذ مشروع نوعي يتمثل في ربط جزر فرسان رقمياً عبر حلول ربط لاسلكية متقدمة تتيح اتصالاً سريعاً وموثوقاً للسكان والزوار وقطاعات الأعمال، مع ضمان الحفاظ على البيئة البحرية التي تشتهر بها المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق الشمولية الرقمية وتمكين المجتمعات في المناطق البعيدة عن مواقع الاتصالات الرئيسية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية البنية التحتية الرقمية بشكل مستدام. ودعم الأولويات الوطنية المتعلقة بسد الفجوة الرقمية، حتى في أكثر المواقع صعوبةً، بهدف تمكين المجتمعات وتعزيز التنمية، مع الحفاظ على المنظومة البيئية الفريدة للأجيال المقبلة.
وقد تمكّنت "زين السعودية" من تحقيق هذا الإنجاز عبر إنشاء رابط ميكروويف طويل المدى بطول 50 كيلومتر، بين اليابسة وجزر فرسان، بالتعاون مع شركة نوكيا، وبسعة نقل تصل إلى 3 جيجابت في الثانية، وبموثوقية تشغيلية تبلغ %99.99. وتم تطوير هذا الحل بتقنيات حديثة قادرة على مقاومة الظروف المناخية البحرية والتغيّرات الجوية، لضمان استقرار التواصل حتى في ظل الرطوبة العالية والأمطار.
وتُعد جزر فرسان من أبرز المواقع الطبيعية في المملكة، كونها موطناً للعديد من الكائنات البحرية والبرية المهددة بالانقراض مثل السلاحف الخضراء وغزلان فرسان، وهي مسجلة ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو. وانطلاقاً من أهمية حماية هذا الإرث البيئي الفريد، اختارت "زين السعودية" اعتماد حل لاسلكي بديل عن مد الكابلات البحرية، الأمر الذي قلل من الأعمال الإنشائية في قاع البحر وسرّع إنجاز المشروع بأسلوب مسؤول يحافظ على التنوع الحيوي في المنطقة.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة "زين السعودية" المهندس محمد بن عبدالعزيز النجيدي: "بفضل هذا المشروع الرائد، أصبح الاتصال اليومي على جزر فرسان أكثر اعتمادية، دون المساس بالتوازن البيئي الفريد والمحمية البحرية الغنية بالتنوع الحيوي في المنطقة.
ويؤكد هذا الحل المبتكر، الذي طورناه ونفذناه بالشراكة مع شركة نوكيا، التزامنا بتوسيع الوصول إلى الفرص الرقمية بما يحقق شمول المجتمعات البعيدة والمراكز الحضرية على حد سواء، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية مسؤولة ومستدامة تراعي البيئة في كل مراحلها ولقد برهن هذا المشروع أن الابتكار يمكن أن يكون جسراً بين التحول الرقمي وحماية البيئة، وأن التنمية الحقيقية تقوم على بنية تحتية تحقق التوازن بين التقدم التقني والحفاظ على مواردنا الطبيعية. للمساهمة في رحلتنا نحو ابتكارٍ مستدام ينسجم كلياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."