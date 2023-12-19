"السعودية للكهرباء": خطوط التغذية لا تتقاطع مع منازل وأراضي المواطنين بـ"سبت الجارة"

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن خطوط التغذية الكهربائية في "سبت الجارة"، تم إنشاؤها في مسارات لا تتقاطع مع منازل أو أراضي المواطنين؛ لافتة إلى أن المباني المستحدثة عبارة عن تعديات على أحرام مسارات خطوط الشبكة.
وأضافت الشركة في توضيحها لخبر "سبق" بعنوان "خطوط الكهرباء تعتلي المنازل في سبت الجارة.. تُسَبب تشوهًا بصريًّا وضررًا بشريًّا"، أن الشركة تُثَمن لـ"سبق" الدور الكبير الذي تضطلع به في خدمة الإعلام الوطني الهادف؛ مؤكدة أنه تم تنفيذ الشبكات الكهربائية المذكورة مع بناء وتشغيل محطة تحويل سبت الجارة في عام 2003م، وتم إنشاء خطوط التغذية الكهربائية في مسارات لا تتقاطع مع منازل أو أراضي المواطنين في حينه، والمباني المستحدثة عبارةٌ عن تعديات على أحرام مسارات خطوط الشبكة.
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها الدائم على مراجعة وضع شبكات الكهرباء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان موثوقية الخدمة ولمعالجة أي حالات تظهر فيها خطورة، بجانب أعمال الصيانة المستمرة على هذه الشبكات لتحسين موثوقية الخدمة.
وعبّرت عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة؛ مهيبة بالمشتركين الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.