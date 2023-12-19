"السعودية للكهرباء": خطوط التغذية لا تتقاطع مع منازل وأراضي المواطنين بـ"سبت الجارة"

وأضافت الشركة في توضيحها لخبر "سبق" بعنوان "خطوط الكهرباء تعتلي المنازل في سبت الجارة.. تُسَبب تشوهًا بصريًّا وضررًا بشريًّا"، أن الشركة تُثَمن لـ"سبق" الدور الكبير الذي تضطلع به في خدمة الإعلام الوطني الهادف؛ مؤكدة أنه تم تنفيذ الشبكات الكهربائية المذكورة مع بناء وتشغيل محطة تحويل سبت الجارة في عام 2003م، وتم إنشاء خطوط التغذية الكهربائية في مسارات لا تتقاطع مع منازل أو أراضي المواطنين في حينه، والمباني المستحدثة عبارةٌ عن تعديات على أحرام مسارات خطوط الشبكة.