بتصريف 23 م3 في الثانية.. فتح بوابات سد بيش للمرة الثانية خلال شهرين

وبلغ منسوب المياه في حوض السد 154 مليونًا و250 ألف متر مكعب عند الساعة الثانية ظهر اليوم، قبل فتح بوابة السد؛ بهدف التقليل من منسوب المياه؛ نظرًا لتوقعات الحالة المطرية ولري الأراضي الزراعية بمجرى الوادي بتصريف 23.00 م٣/ ث.