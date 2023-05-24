بتصريف 23 م3 في الثانية.. فتح بوابات سد بيش للمرة الثانية خلال شهرين

فتحت وزارة البيئة والمياه والسدود ممثلةً بإدارة السدود بمنطقة جازان بوابات سد وادي بيش بالمنطقة للمرة الثانية خلال أقل من سبعين يومًا منذ إغلاقه؛ نظرًا للحالات المطرية التي تشهدها روافد الوادي خلال هذه الفترة.
وبلغ منسوب المياه في حوض السد 154 مليونًا و250 ألف متر مكعب عند الساعة الثانية ظهر اليوم، قبل فتح بوابة السد؛ بهدف التقليل من منسوب المياه؛ نظرًا لتوقعات الحالة المطرية ولري الأراضي الزراعية بمجرى الوادي بتصريف 23.00 م٣/ ث.
وتعتبر حالة فتح بوابات سد وادي بيش لمرتين خلال فترة قصيرة دلالة على مستوى الأمطار التي شهدتها روافد سد بيش في قمم جازان وعسير خلال الفترة القصيرة الماضية.