أكثر من 100 خريج وخريجة في الكليات التقنية والمعاهد استفادوا من معهد ريادة بالنصف الأول من العام

وأضافت المؤسسة، أنها تعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال بالكليات التقنية والمعاهد التابعة لها، وتحفيز الخريجين والخريجات على ممارسة العمل الحر، وتعريفهم بالفرص والتسهيلات المتاحة في هذا المجال، حيث بلغ عدد مشاريع الخريجين التي تمّ افتتاحها خلال النصف الأول من هذا العام (86) مشروعاً حتى الآن، وذلك بدعمٍ من معهد ريادة.