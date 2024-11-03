أكثر من 100 خريج وخريجة في الكليات التقنية والمعاهد استفادوا من معهد ريادة بالنصف الأول من العام
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد خريجي وخريجات برامج التدريب التقني المستفيدين من خدمات معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" بلغ (101) مستفيد ومستفيدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م.
وأضافت المؤسسة، أنها تعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال بالكليات التقنية والمعاهد التابعة لها، وتحفيز الخريجين والخريجات على ممارسة العمل الحر، وتعريفهم بالفرص والتسهيلات المتاحة في هذا المجال، حيث بلغ عدد مشاريع الخريجين التي تمّ افتتاحها خلال النصف الأول من هذا العام (86) مشروعاً حتى الآن، وذلك بدعمٍ من معهد ريادة.
وأسهمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأسيس معهد ريادة الأعمال الوطني، الذي يسعى لنشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والناشئة، ويقدم المعهد خدمات عدة، من أبرزها: تقديم الاستشارات والإرشاد اللازمة لروّاد الأعمال، وتيسير الحصول على التراخيص الضرورية لبدء النشاط، إضافة إلى تيسير الحصول على التمويل من الجهات المعنية.