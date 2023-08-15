تدشين 95 مدرسة جديدة في "تعليم الرياض" تستوعب أكثر من 40 ألف طالب وطالبة

ودشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 95 مدرسة وروضة أطفال للبنين والبنات، تستوعب أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، والتي تشمل 47 روضة أطفال، و11 مدرسة للطفولة المبكرة، و17 مدرسة ابتدائية، و12 مدرسة متوسطة، و8 مدارس ثانوية.