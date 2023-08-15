تدشين 95 مدرسة جديدة في "تعليم الرياض" تستوعب أكثر من 40 ألف طالب وطالبة

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن ارتفاع نسبة المباني المدرسية الحكومية إلى 96%، فيما بلغ عدد المباني المستأجرة المستغنى عنها 92 مدرسة.
جاء ذلك بعد تدشين وتشغيل المدارس الجديدة التي افتتحتها في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ.
ودشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 95 مدرسة وروضة أطفال للبنين والبنات، تستوعب أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، والتي تشمل 47 روضة أطفال، و11 مدرسة للطفولة المبكرة، و17 مدرسة ابتدائية، و12 مدرسة متوسطة، و8 مدارس ثانوية.
ونوّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع بالدعم اللامحدود والمتواصل للقيادة الرشيدة للتعليم، وحرصها الدائم على تهيئة البيئة التعليمية للطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية.
وقدّم شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض ونائبه؛ لحرصهما ومتابعتهما المستمرة لاستلام وتهيئة المباني المدرسية، وثمّن لوزير التعليم دوره وحرصه على توفير البيئة المدرسية المحفزة للإبداع والابتكار.