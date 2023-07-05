نظّمته "كايسيد".. اختتام الورشة التدريبية الأولى لبرنامج "زمالة الصحافة للحوار" في عمّان

ورحّب الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات -كايسيد- بالمشاركين وخريجي الدفعة الأولى خلال الإطلاق الرسمي لبرنامج الصحافة للحوار، مؤكداً أن الشراكة الإستراتيجية مع الإعلام تندرج ضمن رؤية وأهداف كايسيد الذي يؤمن بأن الإعلام بشتى أشكاله أصبح يمثل قوة تغييرية هائلة وعنصراً أساسياً في أي إستراتيجية مستقبلية سواء كانت لبناء السلام وتعزيز الحوار أو لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.