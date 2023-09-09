مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعيد كفاءة النظر لمريض سبعيني بنسبة 100%

مشيراً إلى أنه تم إعطاء المريض حقنة تعرف بأسم (Anti Vges) وذلك كخطوة أولى ، والتي تعمل على تحفيز وتحسين الدورة الدموية للشبكية، وكذلك تقليل خطورة حدوث أية مضاعفات بعد العملية، موضحاً أن الجراحة استغرقت 30 دقيقة فقط، وتم فيها استخدام أجهزة متطورة عالية الدقة والحساسية لإزالة النزيف والتليفات الموجود على سطح الشبكية، وذلك بدون خياطة نهائياً، بخلاف ما يحدث في العمليات التقليدية والتي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى مكوث المريض فترات أطول بالمستشفيات تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين حتى مرحلة التعافي.